Covid, Montecchio si ingegna per mascherine

Sono tante le attività in tutta Italia che, per dare un mano in piena emergenza sanitara, si sono riconvertite per produrre mascherine e aiutare chi ne ha bisogno. Uno dei casi riguarda Montecchio, dove è una tappezzeria che si è messa in moto: «Inizialmente verranno date ai dipendenti del pubblico impiego e agli operatori della Protezione civile, poi ne distribuiremo anche alle famiglie. Si tratta di dispostivi realizzati a doppio strato di tessuto e in tnt che possono essere sterilizzabili e lavabili», spiega il sindaco Federico Gori. Le condizioni dei contagiati dal virus nel piccolo comune del ternano sono definite buone.

Il potenziamento per la produzione

Lo stesso Gori informa che il Comune ha avviato una ricognizione tra i cittadini per individuare sarte per coadiuvare e potenziare il lavoro della tappezzeria ed incrementare il numero di mascherine prodotte: «La gente ha recepito bene – sottolinea invece sul decreto governativo – gli accorati appelli al rispetto delle direttive e un apprezzamento voglio rivolgerlo alle forze dell’ordine, carabinieri e polizia municipale che hanno raddoppiato i turni per controllare tutto il territorio comunale».

Montecastrilli

A Montecastrilli è stato attivato un servizio di distribuzione di generi alimentari e farmaci a domicilio. «La consegna della spesa e dei farmaci – le parole del sindaco Fabio Angelucci – viene fatta direttamente da tutti gli esercizi commerciali e dalle farmacie del territorio comunale. Voglio ringraziare tutti per il senso di responsabilità e il particolare attaccamento al territorio». Una possibilità destinata soprattutto alle persone che non hanno familiari in grado di recarsi a fare spesa per loro.

Prada in azione a Montone

Umbria protagonista anche nell’iniziativa lancata da Prada su richiesta della Regione Toscana: mercoledì è stata avviata la produzione di 80 mila camici e 110 mila mascherine da destinario al personale sanitario toscano. «Il piano prevede – la nota della società rilanciata dalle agenzie – consegne giornaliere che saranno ultimate in data sei aprile. Camici e maschere sono prodotti internamente presso l’unico stabilimento del gruppo – Prada Montone di Perugia – rimasto operativo a questo scopo e da una rete di fornitori esterni sul territorio italiano».