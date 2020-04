Covid, Norcia: primi buoni spesa a famiglie

Primi carnet ‘buoni spesa’ per le famiglie di Norcia individuate dall’ufficio servizi sociali del Comune. La consegna – c’è stata la collaborazione dei vigili del fuoco volontari – è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì e fa seguito alla recente ordinanza di Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile. «Il nostro intento è non lasciare indietro nessuno e agire prima possibile è quanto mai importante», il commento del sindaco Nicola Alemanno. In mattinata la Prociv nazionale ha donato dei kit composti da occhiali, mascherine e tute, messe a disposizione dei medici di base e delle guardie mediche dei presidi sanitari.

