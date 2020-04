Covid, Aidp Umbria sostiene gli ospedali

Appena iniziata l’emergenza covid-19, l’Aidp (Associazione italiana per la direzione del personale) ha prontamente avviato una raccolta fondi in seno ai territori, grazie alla propria rete di contatti estesi su tutto il territorio nazionale. Aderendo all’iniziativa, Aidp Umbria ha deciso di donare complessivamente 10 mila euro, di cui 6 mila euro destinati all’azienda ospedaliera di Perugia e i restanti 4 mila euro all’azienda ospedaliera di Terni.

Le donazioni

Tale somma è il frutto delle donazioni dei soci e socie del gruppo regionale Aidp Umbria, ma anche della generosità dell’azienda Art Spa che ha contributo donando una somma molto importante. In più, come sottolinea la presidente Adriana Velazquez, «in aggiunta alle adesioni dei soci e dell’azienda Art, noi come associazione Aidp Umbria, abbiamo deciso di integrare, alla fine della raccolta, un’importante percentuale del nostro premio, ricevuto per l’organizzazione dell’ultimo congresso nazionale Aidp Assisi 2019. Riteniamo tale decisione necessaria anche nei confronti delle tante persone che lavorano in ospedale in questo momento di grande emergenza».