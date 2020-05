Covid-19, Amelia: azzerati i casi

«Era una notizia che non vedevo l’ora di darvi». Inizia così la comunicazione del sindaco di Amelia, Laura Pernazza, lanciata nel tardo pomeriggio di venerdì: Amelia non ha più positivi attuali al covid-19. «Anche l’ultimo paziente, ricoverato a Pantalla, è guarito. Raccomando a tutti di non abbassare la guardia ricordando che rimango in vigore le prescrizioni ed i protocolli previsti del distanziamento e dell’uso dei dispositivi di protezione individuali». Restano solo 21 i Comuni umbri con almeno 1 positività.

