‘Buoni spesa’ covid a Terni dal 9 aprile

‘Buoni spesa’ da 250 euro per nuclei fino a due persone, 350 da tre a quattro e 450 per famiglie con cinque o più. Ulteriore contributo di 50 euro per ogni figlio a carico con erogazione in unica soluzione – non ripetibile – con voucher da 25 o 50 euro: l’esecutivo a guida Latini ha dato il via libera all’organizzazione e alla distribuzione del fondo di solidarietà istituito dal governo (653.680 euro per Terni) per l’emergenza covid-19. Fissati tempi, modalità e criteri per cittadini beneficiari ed esercenti che aderiranno al servizio. Si parte il 9 aprile, almeno dalle intenzioni esposte dalla giunta.

Come si procederà

«I beneficiari saranno nuclei familiari, o singole persone, più esposte – spiega una nota del Comune – agli effetti economici dell’emergenza Covid-19; coloro che si trovano in stato di bisogno con priorità per coloro che non sono assegnatari di sostegno pubblico. In particolare nell’individuazione dei beneficiari la Direzione Welfare dovrà procedere alla redazione di specifica graduatoria che tenga in debita considerazione tra l’altro: la composizione del nucleo familiare e la compresenza di categorie vulnerabili (minori, disabili, ultrasessantacinquenni, etc); l’aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti cause: perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali, mancato inizio lavoro stagionale, perdita del lavoro precario, sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonoma, perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza; gli indici sociali che motivano la concessione del beneficio a determinati utenti, anche già seguiti dagli uffici welfare e non assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico».

I commercianti

Per quel che riguarda i commercianti presso i quali potranno essere spesi i buoni, anche in questo caso a seguito dell’avviso per una manifestazione d’interesse che sarà pubblicato sul sito web del Comune di Terni, sarà formato e reso pubblico un elenco di commercianti disponibili ad effettuare una scontistica ai beneficiari dei buoni spesa, prevedendo anche una scontistica specifica per i prodotti locali (di cui all’art.3, comma 1 della L.R. Umbria n. 1/2011), nonché la possibilità di effettuare una consegna a domicilio senza oneri per il beneficiario. «Le domande per richiedere i buoni andranno scaricate dalla pagina principale del sito del Comune, compilate come richiesto e inviate alla seguente mail: buonispesacovid@comune.terni.it. Nel caso di assoluta impossibilità ad utilizzare la modalità informatica, ovvero l’invio per posta elettronica, si può telefonare al numero 0744-549880, dalle ore 9 alle 18, dal lunedì al venerdì. Lo stesso numero telefonico potrà essere utilizzato per eventuali informazioni esclusivamente inerenti il buono spesa. Lo stesso procedimento è valido per i singoli commercianti che vorranno aderire e che scaricheranno il modulo ad essi riservato sempre sulla pagina principale del sito del Comune».

I prossimi giorni

Il Comune specifica che «le modalità di distribuzione dei buoni saranno comunicate quanto prima, l’obiettivo dell’amministrazione è avviare la consegna/distribuzione a decorrere dal 9 aprile 2020. Le domande per accedere ai bonus saranno dunque autocertificazioni, ma saranno sottoposte a verifica. Sono previste sanzioni, per dichiarazioni mendaci, secondo la normativa vigente». L’assessore al welfare Cristiano Ceccotti invita «i cittadini che intendono presentare domanda a leggere attentamente tutte le informazioni relative. Per tutte le altre problematiche e situazioni ci si può rivolgere alla mail direzionewelfare@comune.terni.it. I nostri uffici stanno dimostrando grande impegno ed efficienza nel rispondere alle molte mail ricevute. In queste ore stiamo facendo il possibile per organizzare un servizio celere, trasparente ed efficiente. Ringrazio infine i commercianti che aderiranno per la sensibilità verso la città».