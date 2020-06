Covid Umbria, 1 nuovo caso su 1.200 tamponi

Torna a salire il numero delle positività al covid-19 in Umbria dopo alcuni giorni senza incrementi. Nelle ultime ore 24 ore è stato registrato un nuovo caso nel territorio comunale di Perugia su 1.200 tamponi effettuati: il totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sale così a 1.437, mentre gli attuali positivi sono restano 26 per via della guarigione in più. I dati sono aggiornati alle 12.09 di martedì 16 giugno.

La situazione

Le persone guarite passano da 1.333 a 1.334; il numero dei deceduti (77) è invariato, mentre i pazienti ricoverati scendono da 10 a 9 (in terapia intensiva solo 1, non ci sono novità in tal senso). Capitolo isolamento: ne sono usciti in 26.512 (+172 rispetto a lunedì), in 234 ci sono tuttora (+31 nel confronto con il precedente dato).

Negli ospedali

Dei quattro ricoverati la maggior parte (4) sono all’ospedale di Terni. Il decremento riguarda il nosocomio di Pantalla (da 4 a 3), infine il ‘Santa Maria della Misericordia’ con due pazienti: è qui che resta l’unico in terapia intensiva.