Covid, con Stadium ci si allena da casa

Pubbliredazionale

Stare vicino ai propri clienti e non solo, in questo momento di particolare emergenza sanitaria collettiva, pubblicando pubblicando una serie di allenamenti e protocolli di esercizi per tutti. È con questo obiettivo che ‘Stadium – Palestra della salute’ di Terni ha creato un gruppo su Facebook al quale possono iscriversi gratuitamente utenti Stadium e amici o parenti, per mantenersi in salute e in forma anche rimanendo a casa.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Nel gruppo Facebook ‘Stadium – Alleniamoci da casa’, ogni giorno in più fasce orarie, vengono caricati dei video realizzati dal personale di Stadium in cui sono contenuti dei protocolli di allenamento per mantenere un naturale stato di benessere fisico e mentale, nonostante un periodo di forte stress come questo. Ognuno può scegliere gli esercizi che più gli interessano perché nei video si parla, ad esempio di coxartrosi o di sciataglia, ci sono esercizi adatti alla riduzione del livello di stress, grazie a movimenti quanto più naturali possibili che tonifichino il corpo o esercizi per il ripristino funzionale del tratto cervicale e per rafforzare il core addominale. C’è poi il pilates, lo stretching energetico, l’allenamento di tonificazione full body e tanto altro.

Tra un allenamento e l’altro ‘Stadium – Palestra della salute’ propone, inoltre – grazie alla consulenza delle ragazze della ‘Spa – Thermae saline Stadium’ – la rubrica ‘Le ricette del benessere’: come realizzare, con semplici ingredienti naturali che si trovano nelle case di tutti, degli scrub viso o corpo, delle maschere viso e molto altro ancora. Iscriversi e rimanere aggiornati è semplicissimo: basta andare sul gruppo Facebook, cliccare su iscriviti, rispondere alle due domande di ingresso e attivare le notifiche per tutti i post. Da quel momento, tutti gli utenti iscritti con le notifiche attivate, riceveranno l’avviso di ogni nuovo video-esercizio direttamente sul proprio smartphone.