Covid, CRI Avigliano: impegno su più fronti

Servizio di assistenza sanitaria h24 tramite la postazione del 118, trasporto sanitario per i pazienti dializzati, consegna di campioni per analisi cliniche da concordare con gli utenti, servizio ‘pronto spesa’ e ‘pronto farmaco’ della Croce Rossa Italiana – ha aderito anche l’unità territoriale di Amelia – e la ‘spesa sospesa’, realtà dallo scorso lunedì: è notevole l’impegno del comitato di Avigliano Umbro della Cri durante il periodo di emergenza sanitaria per il covid-19. Incrementate le azioni a disposizione dei cittadini.

Farmaci e spesa

Il servizio di consegna farmaci e spesa è disponibile gratuitamente per anziani, persone in difficoltà e soggetti immunodepressi: è possibile prenotare la consegna e concordare le modalità con gli operatori al numero 334-6641012. Per quel che concerne la ‘spesa sospesa’ si tratta di un modo veloce e concreto – viene sottolineato – per aiutare la CRI a sostenere le persone che vivono in situazioni di disagio sociale e difficoltà economiche. «I clienti di molti negozi di generi alimentari troveranno un carrello (segnalato dalla locandina ufficiale) all’interno del punto vendita per poter raccogliere beni di prima necessità non deperibili che saranno distribuiti grazie al servizio del ‘Banco Alimentare’, una realtà della Croce Rossa di Avigliano Umbro già attiva da tempo, che garantisce la distribuzione di pacchi con beni di prima necessità a cadenza mensile. Doveroso il ringraziamento agli esercenti di Avigliano Umbro, Casteltodino, Castel dell’Aquila, Dunarobba e Montecastrilli che hanno aderito prontamente all’iniziativa».

La raccolta fondi

C’è anche altro. «Altre iniziative sono fruibili sui canali social facebook e instagram, così come la raccolta fondi avviata su www.gofundme.com o tramite Iban (IT21B0200872511000104763376 – Croce Rossa Avigliano Umbro) per l’acquisto di materiali per la sanificazione di locali, mezzi di soccorso e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. L’emergenza in corso ha generato nuove criticità e problematiche da affrontare e lo spirito di cooperazione, già presente su tutto il territorio, è uno strumento fondamentale e imprescindibile per superarle. In questa ottica, la Croce Rossa di Avigliano Umbro rinnova la sua massima disponibilità a supporto delle Istituzioni e Associazioni, della comunità e dei singoli cittadini che ne avranno bisogno». Per ulteriori informazioni e contatti è possibile chiamare il 334 6641012, il numero verde CRI 800-065510 e mandare una email all’indirizzo aviglianoumbro@cri.it.