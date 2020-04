Covid, 18 casi a Giove. L’appello di Parca

«Un numero elevato per un comune come il nostro, ma la situazione non è eccessivamente preoccupante perché l’aspetto positivo è che i casi riguardano tutti quelli che erano stati previsti. Mi appello tuttavia alle troppe persone che ancora vedo in giro senza avere qualcosa di preciso da fare». A Giove le positività al covid-19 salgono a 18 e il sindaco Alvaro Parca ha aggiornato il quadro tirando in ballo anche la possibilità ‘zona rossa’.

PORANO E GIOVE, I DUE COMUNI CON IL MAGGIOR TASSO DI POSITIVITÀ IN UMBRIA

La situazione e il pericolo ‘zona rossa’



«I casi sono 18 casi, due in più. Ognuno – ha spiegato Parca – si porta dietro parenti, conviventi e amici: in isolamento ci sono trentotto persone. Dopo aver parlato con Camillo Giammartino (direttore sanitario Usl Umbria 2, ndr) abbiamo preso in esame la situazione di Giove: l’aspetto positivo è che i casi sono all’interno di tutti quelli che erano stati previsti. La situazione non è eccessivamente preoccupante. L’età media è bassa e in tre sono gravi, mentre quattro sono asintomatici. L’aspetto negativo – ha proseguito il sindaco – è se ci sono casi al di fuori della ‘cerchia’, estranei. Se succede, significa che l’epidemia è diventata incontrollabile e bisogna arrivare a condizioni estreme: potrebbe richiedere la trasformazione del paese in ‘zona rossa’ con blocco di altre attività e dei trasferimenti dei pendolari. Mi appello alle troppe persone che ancora vedo in giro, senza avere qualcosa di preciso da fare. Inoltre mi sono stati segnalati casi di persone che sembrano presentare i sintomi e che non hanno dichiarato nulla: la mancata osservanza delle norme comporta un pericolo per sé e per gli altri, che stanno facendo sacrifici. Un comportamento indegno che va denunciato. Sulla base degli sviluppi e della tipologia del contagio entro la prossima settimana dovremo prendere una decisione», ha chiuso.