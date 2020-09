Covid: 29 nuovi casi. Terni sopra quota 100 attuali positivi

Salgono a 480 gli attuali positivi (2.295 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica) al Covid-19 in Umbria. L’aggiornamento è alle ore 9.45 di giovedì mattina, 24 settembre: i nuovi casi sono 29 su 1.692 tamponi eseguiti (il totale dei test sale a 194.216), le guarigioni in più 22 (1.730 da marzo in avanti). Invariato il numero dei decessi (85).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Dove sono i nuovi casi ed i ricoveri



I 29 nuovi positivi sono registrati nei territori comunali di Terni (8), Perugia (7), persone provenienti da fuori regione (3), Assisi, Bastia (2), Cannara, Città di Castello, Corciano, Gualdo Tadino (torna Covid+), Narni, Sellano e Spello (1). Tutto invariato per quel che concerne i pazienti ricoverati (33): 17 sono all’ospedale di Terni (2 in terapia intensiva) e 16 a Perugia (1 in intensiva).

Guarigioni ed isolamenti

Le nuove guarigioni sono a Perugia (8), Bevagna (3), Deruta, Norcia (2), Bastia Umbra, Collazzone, Gubbio, Montefalco, Narni e Spello (1). Le persone in isolamento risultano 2.056 (+57 rispetto a mercoledì), ne sono sin qui usciti in 41.496 (+450).

Gli attuali positivi

Cirfca gli attuali positivi, Terni tocca quota 102, quindi Perugia 94, le persone provenienti da fuori regione 58, Foligno 19, Spoleto, Bastia Umbra 17, Città di Castello 14, Sellano 11, Orvieto 10, Narni 9, Assisi, Amelia 8, San Giustino, Norcia, Gubbio 7, Umbertide, Stroncone, Collazzone, Cannara 6, Spello, Corciano, Città della Pieve e Citerna 4, Passignano sul Trasimeno, Montecastrilli, Massa Martana, Deruta, Bevagna e Attigliano 3, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, San Gemini, Nocera Umbra, Gualdo Cattaneo e Acquasparta 2, Trevi, Torgiano, Pietralunga, Piegaro, Penna in Teverina, Panicale, Montecchio, Magione, Guardea, Gualdo Tadino, Giano dell’Umbria, Ferentillo, Fabro, Castel Ritaldi, Cascia, Avigliano Umbro e Alviano 1.

I numeri a Terni

Con l’aggiornamento odierno gli attuali positivi sul territorio superano quota 100 per la prima volta dall’inizio dell’emergenza epidemiologica: i dati più alti precedenti fanno riferimento al 20 settembre (97) e, molto indietro nel tempo, al 5 aprile (91). Una crescita costante – vale anche per altri comuni – dal 31 luglio, quando i casi erano appena 4.