Perugia, Green pass: protesta in piazza. «No al ricatto»

Una protesta contro l’introduzione – o meglio, l’estensione – dell’obbligo del Green pass a partire dal 6 agosto. Si è svolta a Perugia sabato pomeriggio in piazza IV° Novembre: decine di cittadini hanno deciso di riunirsi per manifestare contro il provvedimento del governo che riguarda diverse attività, dalla ristorazione al mondo sportivo passando per cultura e concorsi. L’iniziativa ha coinvolto diverse regioni italiane ed in Umbria è stata organizzata anche a Foligno, in piazza della Repubblica. Di certo di mascherine se ne vedono poche. (video e foto Tommaso Benedetti)

IL VIDEO DELLA MANIFESTAZIONE – PARLA LA PORTAVOCE DE IL ‘FRONTE DEL DISSENSO’ UMBRIA

SPECIALE COVID – UMBRIAON