Covid, il Campitello si riorganizza: le novità

Serie A e B attendono il via libera – in arrivo nelle prossime ore salvo sorprese – definitivo al protocollo sanitario Figc per la ripresa degli allenamenti di gruppo, in C è già bagarre su come procedere per la 4° promozione dopo la votazione sullo stop della regular season. Per il mondo dilettantistico lo spazio è a zero e c’è si sta organizzando per la probabile ripartenza delle attività nel mese di agosto. Una di queste è il Campitello, a Terni.

Il covid e le intenzioni

È la società rossoblù ad esporre ciò che si sta facendo: «La polispostiva Campitello e la Football Campitello stanno lavorando a pieno ritmo per predisporsi alla probabile ripartenza delle attività sportive ad agosto con un programma che prevede investimenti sia strutturali che organizzativi. Innanzitutto è stata affrontata l’attuale emergenza sanitaria con la predisposizione di strumenti atti all’ igienizzazione automatica degli ambienti chiusi». Tuttavia l’evento più rilevante sarà un altro: la programmazione del rifacimento dello storico campo a 7.

Riconferme e rinforzi

Novità anche per l’organigramma: «In ambito organizzativo la società, dopo aver ringraziato e confermato lo straordinario team dell’anno appena concluso, ha deciso anche di rafforzarlo con l’ingresso di un nuovo direttore sportivo, Stefano della Rosa, e di un nuovo direttore generale il cui nome verrà prossimamente comunicato. A livello dirigenziale ci sarà l’ingresso di nuovi soci tra cui Cristiano Mafrici. Lo staff tecnico, in considerazione della tenacia, professionalità e degli ottimi risultati conseguiti in questa stagione calcistica, sarà completamente riconfermato. Primi tra tutti il direttore del settore giovanile Saverio Giacchetti , l’allenatore della prima squadra Danilo Nicolai e l’insostituibile mister Bucciarelli . I nostri dirigenti, insieme agli allenatori, stanno già lavorando per formare le squadre che il prossimo anno disputeranno i campionati regionali A1 e tutti gli altri campionati».