Nuovo passaggio in Umbria per il commissario straordinrio per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Sarà giovedì a Norcia – a partire dalle 12 – per visitare i centri vaccinali allestiti dall’Esercito italiano per la vaccinazione di massa nelle aree sisma. L’appuntamento è fissato presso la scuola materna in viale Circonvallazione.

SPECIALE COVID – UMBRIAON