Covid, il Gruppo Frati di San Gemini dona al Comune 775 euro

di Fra.Tor.

Anche il Gruppo Frati rione Piazza di San Gemini è sceso in campo per la solidarietà con una raccolta fondi, durata poco più di 20 giorni, che gli ha permesso di donare al Comune 775 euro. Un contributo per sostenere la loro comunità durante l’emergenza sanitaria causata del Covid-19.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il sindaco Clementella: «Grazie»

«Un grande ringraziamento a voi per essere stati promotori di questa iniziativa da parte di tutta la nostra comunità che in questo momento sta vivendo questa emergenza e questa grande difficoltà», ha detto il sindaco Luciano Clementella al Gruppo Frati durante la consegna giovedì pomeriggio. «Questi fondi saranno inseriti in un conto corrente destinato all’emergenza e intanto individueremo gli stati di necessità e di bisogno ai quali elargiremo questa cifra. Vi terremo ovviamente informati perché è giusto che dietro questo bellissimo gesto ci sia la giusta informazione. Grazie ancora di cuore ragazzi».

Il Gruppo Frati: «Ci abbiamo messo il cuore»

«Il nostro ringraziamento – hanno detto i ragazzi del Gruppo Frati – va a tutti coloro che hanno dato un contributo a questa raccolta. Noi ci abbiamo il cuore organizzando in questi 20 giorni delle dirette Instagram in cui abbiamo avuto modo prima di tutto di sentirci tutti un po’ più vicini nonostante le restrizioni, di divertirci con le performance di Ugo live e infine, ovviamente, ricordare a tutti i partecipanti di andare a donare. Grazie ancora San Gemini».