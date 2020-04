Covid, la Croce rossa con i ‘carrelli solidali’

Periodo di lavoro intenso per la Croce rossa italiana – comitato di Terni. I volontari e i dipendenti del comitato e dei gruppi ad esso collegati, in questo lungo periodo di crisi dovuta all’emergenza covid-19 ha intensificato il proprio impegno sul territorio. Oltre alle attività sanitarie, sono stati garantiti i trasporti in ambulanza, il trasferimento di persone malate in altri ospedali, i trasporti delle persone contagiate dal covid-19, la presenza in pronto soccorso in ausilio al personale infermieristico, la consegna dei farmaci a domicilio alle persone anziane e a chiunque fosse impossibilitato ad uscire di casa e gli aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà.

La raccolta alimentare

Proprio rispetto a quest’ultima attività, la Croce rossa si è trovata ad affrontare una realtà particolarmente difficile. Sono tantissime, infatti, le persone che hanno fatto richiesta di assistenza: circa 100 nuclei familiari oltre i 60 circa che la Cri assiste abitualmente. Il prolungarsi dell’emergenza e del conseguente lockdown, ha causato l’interruzione di molte attività lavorative facendo aumentare esponenzialmente la richiesta di sussidi, quali generi alimentari e prodotti per l’igiene personale. Per dare risposta a questa richiesta, in collaborazione con il Comune di Terni, la Croce rossa ha già fatto due raccolte alimentari, presso il centro commerciale Cospea e i Conad di San Gemini e di via Battisti a Terni. Un’altra iniziativa è stata avviata, in collaborazione con Superconti supermercati e Hurrà discount, che prevede la presenza di ‘carrelli solidali’ per la donazione di generi alimentari che saranno distribuiti. La risposta della popolazione è stata a dir poco fantastica. Numerose sono state anche le donazioni a vario titolo, di coloro che hanno voluto dare sostegno alla Croce rossa in questo difficilissimo momento. Il presidente provinciale, Roberto Valeriani, e tutti i volontari del Comitato Croce rossa di Terni ringraziano di cuore tutta la popolazione.