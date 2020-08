Covid, Lugnano: salta la ‘Cena del ghetto’

Niente classico appuntamento conviviale con i tavoli in discesa a Lugnano in Teverina quest’anno. C’è l’annullamento della ‘Cena del ghetto’ per via dell’emergenza covid-19: «Le dimensioni ristrette della via non permettono il distanziamento previsto dalle norme anticovid», spiega l’ente. «Un vero peccato perché – aggiunge il vicesindaco Alessandro Dimiziani – era divenuto un appuntamento che, oltre a vivacizzare una delle vie più antiche del borgo, era molto atteso e apprezzato anche dai turisti presenti a Lugnano». Rinviati anche gli eventi collegati: la premiazione del concorso Scrittori in Erba e la finale di Lettere dai Borghi. Nell’appuntamento in programma sabato prossimo verranno solamente nominati i dieci finalisti di Lettere dai Borghi – diretta web – con la giuria del premio formata da amministratori di vari borghi italiani.

