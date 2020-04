Acquasparta, Arrone, Bettona, Cascia, Costacciaro, Deruta, Massa Martana, Montecchio, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Todi, Torgiano e Valtopina. Sono i quindici Comuni umbri che avevano casi di covid-19 e che, nel corso del tempo, sono tornati a 0 positivi: l’aggiornamento della Protezione civile regionale è al 26 aprile. Oltre venti invece non ne hanno mai avuti sul territorio (non appaiono nella tabella sottostante, come ad esempio Polino e Poggiodomo).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON