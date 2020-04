Covid, ‘Mi Rifiuto’ dona all’ospedale di Terni

«È evidente che la grave crisi sanitaria che tutto il pianeta sta affrontando in queste settimane sta mettendo a durissima prova in particolare le categorie dei medici e degli infermieri che stanno combattendo la battaglia contro il nuovo virus, letteralmente, in ‘trincea’. Il nostro impegno civico, a servizio della città, non poteva lasciarci indifferenti davanti alla dedizione e al coraggio di queste donne e questi uomini che quotidianamente portano avanti un lavoro complesso e rischioso innanzitutto per la loro incolumità». Per questo, tra i volontari e i simpatizzanti del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’, è scattata una raccolta fondi, a cui ha aderito anche ‘Retake Terni’, che ha consentito di raccogliere 1.475 euro.

3 zaini per il soccorso e 100 mascherine

In accordo con le direzioni sanitarie della Usl Umbria 2 e dell’ospedale i fondi raccolti sono stati divisi tra le due strutture e «ci hanno consentito di acquistare 3 zaini per il soccorso da destinare al 118 e 100 mascherine del tipo ffp2 da destinare all’ospedale», scrivono i volontari. «È un piccolo gesto che vuole innanzitutto testimoniare la vicinanza e il ringraziamento a tutto il personale sanitario da parte dei cittadini di Terni, un gesto che si aggiunge ai tanti altri aiuti e donazioni fatti da singoli, gruppi o associazioni del territorio. Allo stesso tempo, questa iniziativa vuole essere da sprone perché sempre più cittadini si possano stringere attorno a queste persone fantastiche supportandole in qualunque modo nel loro duro lavoro».

Grazie ai volontari

«Ringraziamo in particolar modo – concludono – la dottoressa Granati, responsabile del servizio 118 della Usl 2, nonché il dottor Vendetti, direttore sanitario, e la dottoressa Commissari, direttore della struttura complessa anestesia-rianimazione, entrambi dell’ospedale Santa Maria di Terni. E ringraziamo, non ultimi, tutti i volontari che hanno partecipato alla nostra iniziativa Sauro, Marco, Gioberto, Carlo, Simonetta, Annarita, Roberta, Andrea, Michela, Elisabetta, Daniela, Vincenzo, Rosanna, Rodica, Donatella, Domenico, Sandra, Monia, Giuliana, Marcella, Ilaria, Bianca Maria, Kira, Cristian, Paolo, Rossella, Alida, Giusy, Cristina, Marco, Giuseppina e Gianfranco. Cambiare si può, dipende da ognuno di noi».