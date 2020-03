Covid: muore il padre di Andrea Casciari

Cordoglio per la scomparsa del padre di Andrea Casciari, il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. La notizia è riportata dall’edizione web de Il Messaggero di Terni. Il padre 87enne del manager della sanità, originario di Casa del Diavolo (Perugia), è deceduto nella notte fra sabato e domenica all’ospedale di Perugia dove si trovava ricoverato con positività al coronavirus. Nonostante il dolore per la scomparsa, lunedì Andrea Casciari era all’ospedale di Terni, al proprio posto di lavoro, per cercare di gestire con il massimo dell’impegno un’emergenza che anche sul piano personale gli sta costando tanto. Alla famiglia Casciari giungano le condoglianze della redazione e dell’editore di umbriaOn.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON