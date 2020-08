Obbligo mascherina a Narni: c’e l’ordinanza

Il sindaco di Narni Francesco De Rebotti, sulla base del provvedimento – 16 agosto – del ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza per l’obbligo di utilizzo delle mascherine in spazi pubblici «ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale».

L’ORDINANZA COMPLETA

Dove

Per il centro storico ci sono i percorsi meccanizzati di risalita dal parcheggio del suffragio, piazza Garibaldi, via dell’Arco Romano, cicolo Belvedere, piazza Cavour, ia Garibaldi, piazza dei Priori, piazza Marconi, via Valeriani, via Mazzini e giardini di San Bernardo. Zona stazione via Tuderte, piazza De Filippo, viale della Stazione, via delle Rose e piazza Rossellini. Inoltre «si raccomanda vivamente di contribuire al contrasto della diffusione dei contagi da covid-19 indossando la mascherina anche in quei luoghi in cui la frequentazione sia numerosa durante le altre ore della giornata e non sia possibile mantenere il corretto distanziamento sociale di almeno un metro. A titolo indicativo e non esaustivo si menzionano alcuni dei luoghi maggiormente frequentati in questo periodo estivo: giardini di San Bernardo, giardini di San Girolamo, parco Bruno Donatelli, percorso Ciclopedonale delle Gole del Nera, Stifone, Le Mole e, a scala minore, tutti i giardini e parchi giochi bimbi delle frazioni comunali». Ordinanza valida fino al 7 settembre.