Covid, Umbrialibri Terni: sospensione

Salta un altro appuntamento – questa volta non in ambito sportivo, ma culturale – a Terni per via dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Si tratta di Umbrialibri, in programma dal 23 al 25 ottobre in biblioteca comunale: la decisione è della Regione Umbria. Niente edizione ternana dunque. «Nonostante il dispiacere, comprendiamo la situazione e ne prendiamo atto, sperando di potere recuperare (almeno parzialmente) appena sarà possibile. Ce ne scusiamo con autori, editori e cittadini. Ma questo è il momento», il commento del vicesindaco Andrea Giuli. «La Bct e l’assessorato comunale alla cultura e turismo avevano intensamente lavorato. Come sempre avevamo disposto tutti i protocolli anti Covid previsti per legge».

A LUGLIO IL VIA LIBERA DELLA REGIONE

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON