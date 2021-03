Reato di inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo. Per questo motivo è stato denunciato un 21enne romeno residente a Perugia dai carabinieri della stazione di Castel del Piano durante un controllo anti Covid: il giovane era in quarantena perché lo scorso 18 marzo era risultato positivo al virus. Invece è stato sorpreso all’esterno di un esercizio pubblico all’altezza della propria abitazione.

