Perugia, il bel gesto di un agente di polizia

La storia l’ha racconta l’Agente Lisa, vale a dire la pagina nazionale della polizia di Stato utile per interagire con i cittadini e descrivere l’impegno degli operatori. «Un pallone bucato per una bimba, in questi giorni di quarantena per il covid-19 può diventare un piccolo dramma. Ancor di più se è figlia unica e vive con la sua famiglia in una casa un po’ isolata vicino Perugia. Per fortuna un agente della polizia ferroviaria che sta andando al lavoro, sente il suo pianto, trova un’edicola aperta durante il tragitto e al ritorno le riporta il sorriso». Con foto a corredo e tanti ringraziamenti per il bel gesto che ha dato gioia alla piccola.

