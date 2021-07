Covid, positivi attuali scendono a 647. Norcia ancora in calo

Un nuovo caso di Covid-19 in Umbria registrato nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.04 di martedì 6 luglio. Il dato è relativo a 4.106 tamponi presi in esame – 1.882 tamponi molecolari (totale 979.977) e 2.224 antigenici (totale 501.623) –, per una percentuale di positivi pari allo 0,02% (lunedì 5 era stata dello 0,31%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 26 (totale 54.815). Circa i 2 decessi riscontrati, che portano il totale a 1.423, la Regione fa sapere che «nei dati relativi all’aggiornamento epidemiologico, i 2 decessi sono da attribuire ad un allineamento delle banche dati anagrafiche e quindi riferibili ai mesi precedenti. Rispetto a ieri (5 luglio, ndR) non è stato registrato nessun nuovo decesso». In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 647 (-27). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.885 positività (+1).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di martedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 13 (+1) di cui nesssuno in intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 8 ricoveri (+1); Terni 5 ricoveri (invariato). In isolamento fiduciario ci sono 400 persone (-46).

Il nuovo caso



Sono tre i nuovi casi ricostrati in Umbria nelle ultime 24 ore, attribuiti dalla Regione al territorio comunale di Foligno (2) e fuori regione (1). Il totale è di un caso in più perché ne sono stati eliminati due riguardanti Assisi e Perugia.

Le guarigioni

Le 26 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Foligno (6), fuori regione (1), Gubbio (1), Norcia (5), Perugia (8), San Giustino (2), Sellano (1), Spoleto (1) e Terni (2). Il totale risulta 27 perché la Regione ha eliminato una guarigione dal territorio di Vallo di Nera.

I casi attuali

I 647 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 10.04 di martedì 6 luglio, sono così attribuiti dalla Regione: fuori regione 411, Perugia 34, Norcia 32, Terni 31, Foligno 26, Spoleto 13, Città di Castello 12, Assisi 10, Corciano 9, Umbertide 6, San Giustino, Gubbio e Cannara 5, Castiglione del Lago 4, Spello, Piegaro, Orvieto e Montecastrilli 3, Todi, San Venanzo, Nocera Umbra, Montefalco, Gualdo Tadino e Città della Pieve 2, Stroncone, Sellano, Scheggino, Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone di Spoleto, Monte Castello di Vibio, Marsciano, Magione, Giano dell’Umbria, Ficulle, Ferentillo, Deruta, Cerreto di Spoleto, Castel Giorgio, Campello sul Clitunno, Bettona, Bastia Umbra, Arrone, Amelia e Acquasparta 1.

Vaccinazioni

Alle ore 8.30 di martedì 6 luglio risultano somministrate 795.248 dosi di vaccino in Umbria (+8.372, erano 786.876 alle 8.30 di lunedì 5), pari all’87,8% delle dosi disponibili (905.762).