Covid, Presciutti bacchetta ancora

Non si può dire che Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, non sia chiaro nell’esporre la situazione a Gualdo Tadino legata al covid-19. Il primo cittadino bacchetta ancora nel classico aggiornamento quotidiano: «Rimaniamo fermi, per fortuna, a sette casi di positività. Abbiamo poco più di trenta persone in isolamento precauzionale e trentasei che ne sono uscite. Come vedete sono numeri che, da quasi una settimana, danno un certo tipo di trend e specie per questo dobbiamo chiedere ad essere responsabili». Poi l’avviso: «A me non interessa diventare famoso, ma la salute delle persone. Mi stanno arrivando foto e video di persone che allegramente, mano nella mano e senza dispositivi di protezione vanno a spasso con il cane. Vi dico una sola cosa: mandatemi tutto perché poi faremo in modo di sanzionarle. Collaborate, non telefonate. In privato. Non se ne può più di questi comportamenti ignobili e irrispettosi: siamo nella fase più delicata. Se continuiamo – ha proseguito citando l’intervista odierna di Angelo Borrelli – a fare i cretini forse la quarantena durerà fino a giugno, luglio, agosto… bisogna farla finita. I controlli ci sono ma è impossibile controllare tutto il territorio di 124 chilometri quadrati. contemporaneamente».

