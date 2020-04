Covid, prima persona guarita a Norcia

Una buona e attesa news da Norcia in merito al covid-19. Confermata la prima guarigione: «Una notizia che continua ad alimentare in noi la speranza che non è mai venuta meno”, afferma il Sindaco Alemanno. Anche le informazioni che ho a disposizione rispetto alla situazione generale sono confortanti: in tutta la zona della Valnerina diminuisce il numero delle persone in isolamento, delle richieste di tamponi da parte dei medici curanti e migliorano le condizioni dei pochi pazienti che hanno ancora bisogno di cure. Siamo tutti perfettamente consapevoli che, se nel resto del Paese lo sforzo per sostenere la ripresa dovrà essere importante, per i nostri territori dovrà essere ciclopico », il commento del sindaco Nicola Alemanno.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON