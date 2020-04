Covid, prima positività a Ferentillo

Primo caso di positività al covid-19 nell’area comunale di Ferentillo. Il commissario straordinario, Lucia Raffaela Palma, ha per questo motivo emesso un’ordinanza di isolamento contumaciale: «Si precisa comunque che la persona sta bene. L’autorità sanitaria ha già messo in atto i protocolli previsti ai fini del contenimento della diffusione del contagio». Attivato il Centro operativo comunale. «La dottoressa Palma rinnova – la comunicazione – l’invito alla popolazione a rispettare le disposizioni previste dalle normative in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria ed in particolare ricorda di mantenere le distanze di sicurezza e le accortezze igienico-sanitarie previste, qualora si debba uscire per l’acquisto di beni di prima necessità, per le motivate esigenze lavorative e per le situazioni di assoluta urgenza o di necessità o per motivi di salute».

