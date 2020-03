Covid: quinta morte in Umbria, a Montecchio

Primo caso di coronavirus a Montecchio (Terni) – borgo della Teverina – e purtroppo primo decesso, il quinto in Umbria: la persona, una donna ultra 80enne – ha detto giovedì mattina il sindaco Federico Gori in un video postato su Facebook -, si era recata nelle Marche per motivi sanitari ed al rientro ha accusato i primi sintomi. Purtroppo è deceduta nella propria abitazione nella giornata di mercoledì prima di ricevere l’esito del tampone, poi risultato positivo. Cordoglio viene espresso dall’amministrazione comunale di Montecchio.

La nota della Usl Umbria 2

Così l’azienda sanitaria sul decesso della donna di Montecchio: «Una anziana signora residente nel comune di Montecchio, risultata positiva al coronavirus, è deceduta ieri (mercoledì, ndR) nella propria abitazione. La signora, ultraottantenne, nei giorni scorsi aveva sviluppato la febbre dopo un ricovero ospedaliero fuori regione. La persistenza di sintomi sospetti ha allertato il medico di medicina generale che ha prontamente contattato il dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 2. L’esito del test cui è stata sottoposta ha confermato la positività all’infezione e dopo attenta indagine epidemiologica sono stati ricostruiti i contatti stretti. La signora viveva in casa con due persone che la assistevano e che, nella giornata di domani, effettueranno un tampone naso-faringeo per escludere il contagio».

L’ANNUNCIO DEL SINDACO FEDERICO GORI