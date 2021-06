Covid, riapertura discoteche più vicina: ok del Cts

All’aperto, con green pass, ingressi contingentati al 50% della capienza e registro clienti per quattordici giorni. C’è il via libera del Comitato tecnico scientifico alla riapertura delle discoteche in zona bianca: per ora non c’è una data ufficiale in quanto sarà il governo ad indicarla. Si parla del 3 o 10 luglio. A riportarlo sono i quotidiani nazionali.

L’attenzione

Nel parere del Cts viene sottolineato che «le attività di questo settore sono note come tra quelle a maggior rischio di trasmissione e anche nel passato recente è stata confermata questa tipologia di rischio. Gli utenti di queste tipologie di attività in larga parte appartengono alle fasce di età più giovani che allo stato attuale sono tra quelle con le coperture vaccinali più basse in particolare se ci si riferisce al ciclo vaccinale completo e rappresentano anche i soggetti intrinsecamente più suscettibili a diffondere la variante Delta caratterizzata da maggior capacità infettante rispetto alle varianti attualmente in circolazione».