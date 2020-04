Covid, Rotary Terni dona al ‘Santa Maria’

Il Rotary Club di Terni ha intrapreso importanti iniziative allo scopo di fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il presidente Fabio Loreti ed il consiglio direttivo hanno deliberato la donazione, all’azienda ospedaliera di Terni, di un’apparecchiatura per la sanificazione della terapia intensiva, diretta dalla dottoressa Rita Commissari. Una donazione che sarà utile anche ad emergenza conclusa.

Undici letti per le terapie intensive

La Conferenza dei presidenti Rotary dell’Umbria, della quale lo stesso Loreti da parte, ha inoltre deciso di utilizzare i fondi destinati annualmente al ‘Campus Disabili’ per l’acquisto di undici letti per terapia intensiva che verranno distribuiti agli ospedali regionali, due di questi al ‘Santa Maria’ di Terni, in aggiunta a quelli acquistati dalla Protezione civile regionale. Si tratta di due donazioni che testimoniano lo spirito di servizio dei soci del Rotary di Terni e dell’intera Regione, vicini come non mai alla proprie comunità in questo periodo di emergenza sanitaria.