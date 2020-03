Covid, San Gemini: 12 positivi, 1 guarigione

Nel comprensorio ternano aumenta il numero di persone guarite dal covid-19. È il sindaco di San Gemini Luciano Clementella a fare il punto della situazione dando una buona notizia: «Ad oggi abbiamo 12 casi accertati, dei quali fortunatamente il primo è guarito. Oltre a questi ci sono due malati non inclusi: per loro il ricovero è avvenuto con patologie gravi, (polomonite, problemi cardiaci), potrebbero essere riconducibili ai contagiati da coronavirus. Altri tamponi sono stati eseguiti e non abbiamo l’esito: speriamo di no, ma il numero potrebbe incrementare di una o due unità. Il numero è abbastanza elevato, tuttavia va fatta considerazione: fanno parte – ha spiegato – di quattro nuclei familiari distinti e il contagio si è sviluppato tra le mura domestiche. Fondamentale l’isolamento e il restare a casa per evitare di contagiare o essere contagiati. Abbiamo messo in campo tutti i controlli possibili grazie alla collaborazione dei carabinieri, delle guardie ambientali e della polizia Locale: in quest’ultimo ci sarà un nuovo agente a partire dalla prossima settimana. Mascherine? Abbiamo distribuito quelle che avevamo a disposizione. Ne avremo un quantitativo importante a breve: daremo priorità a chi ha maggiore necessità e cercheremo di darle all’intera popolazione. Noi ci siamo, in ogni momento e per qualsiasi esigenza. Inoltre ci sono le associazioni di volontariato, la Protezione civile, la Croce rossa, i commercianti, farmacisti, sanitari e medici di base. Encomiabile il loro lavoro. Grazie. Anche al parroco don Gianni, mantiene vive le nostre speranze».

