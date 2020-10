San Gemini, positiva insegnante scuola primaria

C’è un’insegnante della scuola primaria positiva a San Gemini. Ad annunciarlo nella serata di giovedì è il sindaco Luciano Clementella dopo la comunicazione ricevuta dalla Usl Umbria 2: «Si trova in isolamento ed è in buona salute. I componenti la classe sono stati posti in quarantena; si rinnova l’invito a rispettare le norme comportamentali e soprattutto ad indossare la mascherina, il cui uso è obbligatorio anche all’aperto». Due persone – passando agli altri casi – sono completamente guarite ed una terza è in via di guarigione (primo tampone negativo).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON