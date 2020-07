Fatturato società, impatto covid: oltre 20% perdita in Umbria

La provincia di Terni è tra le prime dieci in Italia per perdita di fatturato – si tratta di una stima – delle società di capitali a causa del covid-19. La simulazione sul primo semestre 2020 è a cura della Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti: l’analisi ha coinvolto oltre 800 mila imprese e il dato medio nazionale si attesta al -19,7%. Entrambe le umbre sono sopra.

Terni

Per la provincia ternana l’osservatorio registra un decremento rispetto al 2019 del 24,7%, 9° sul territorio italiano alle spalle di Potenza, Arezzo, Fermo, Chieti, Prato, Pordenone, Pesaro-Urbino e Lecco. «Il fatturato – viene spiegato a livello generale – delle società di capitali dell’industria e di quelle del commercio, complessivamente prese, pesa per il 69% sul fatturato totale. Inoltre, nel corso della fase 1 del lockdown, il fatturato delle società appartenenti ai settori chiusi per decreto è stato pari a 41,2% per l’industria e 43,9% per il commercio, con molti sottosettori con valori anche pari al 100% (ad esempio l’intero settore automobilistico)». Per quel che concerne la variazione negativa si parla di un -691.224 euro.

Perugia

Per la provincia perugina invece la cifra – in calo – sfiora i 2 milioni di euro per una discesa del fatturato pari al 22%, la stessa di Torino e Vercelli. Tra le aree dove l’impatto è stato meno evidente ci sono Genova, Parma, Siena, Palermo e Siracusa: quest’ultima, con un -13,7%, ha il dato più basso della penisola. «Quella che emerge – spiega la Fondazione – dalle nostre simulazioni non può non destare enorme preoccupazione per il destino delle imprese italiane che, ricordiamolo, rappresentano il motore dell’economia nazionale».