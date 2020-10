Covid, Stroncone: classe in quarantena alla media ‘Lanzi’

Sale il numero degli attuali positivi – sono 18 al momento – al Covid-19 anche nel territorio comunale di Stroncone. Ad aggiornare il quadro della situazione è il sindaco Giuseppe Malvetani: «Abbiamo registrato alcune guarigioni ma anche alcuni nuovi casi, per lo più concentrati in due nuclei familiari. Anche nel nostro comune, come sta accadendo d’altronde nel resto della regione e del Paese, i casi stanno aumentando ed è facile immaginare che la tendenza resterà questa anche nelle prossime settimane. Comunico, inoltre, che una delle classi della scuola media ‘Lanzi’ di Stroncone è stata posta in quarantena a seguito di un tampone positivo di un insegnante. I locali sono stati già sanificati e l’attività didattica delle altre classi proseguirà regolarmente».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON