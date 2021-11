Covid, super green pass già in zona bianca. «Mascherine anche all’aperto»

È il giorno del nuovo decreto del governo sul ‘super’ green pass, il certificato che sarà rilasciato solo ai vaccinati e ai guariti dal Covid per svolgere tutta una serie di attività, in particolare sociali, ricreative e culturali. Mercoledì mattina si è svolta la riunione con la cabina di regia – propedeutica all’incontro con i presidenti di Regioni e poi al consiglio dei ministri pomeridiano – che ha avanzato alcune precise proposte in vista dell’adozione del provvedimento. Due le principali, secondo quanto riportano i principali quotidiani nazionali: green pass rafforzato già in zona bianca e reintroduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto, almeno in zona gialla, come sollecitato anche dalle Regioni.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Verso il vaccino tra i 5-11 anni

Tra le altre proposte avanzate, l’obbligatorietà del vaccino per i militari, le forze dell’ordine e i docenti, oltre alla riduzione della validità del green pass – come già emerso nei giorni scorsi – da 12 a nove mesi. Quanto al ‘super’ certificato verde, questo sarà necessario per frequentare bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi e palazzetti sportivi, ma anche piscine e palestre, impianti sciistici, discoteche e sale gioco. Inoltre verrà richiesto anche ai clienti degli alberghi e negli spostamenti. Per recarsi a lavoro rimarrà invece la possibilità di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico per ottenere il green pass. Intanto sempre mercoledì il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, ai microfoni di SkyTg24 ha annunciato che se l’Ema dovesse decidere entro giovedì sull’introduzione del vaccino per la fascia 5-11 anni, l’Agenzia italia del farmaco potrebbe dare il via alle vaccinazioni sui bambini della stessa età già da lunedì 29 novembre.