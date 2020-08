Covid, termoscanner ‘intelligenti’ a Città di Castello

Quattro moderne colonnine con gel disinfettante e termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea e per la verifica del corretto uso della mascherina: donate dal Lions Club Host Città di Castello, sono state installate agli ingressi A, B, e D del nosocomio tifernate, gestito dalla Usl Umbria 1.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Come funzionano

«Al momento dell’ingresso in ospedale – riferisce la Usl 1 – gli utenti, indossando la mascherina, dovranno avvicinarsi alla colonnina, avendo cura che il volto venga inquadrato correttamente all’interno delle linee verdi del monitor, ed avvicineranno il polso lateralmente al display per consentire il rilevamento della temperatura corporea. La temperatura comparirà nell’angolo in alto a destra del display e un messaggio audio consentirà o meno l’ingresso in ospedale. Nel caso in cui la mascherina non sia indossata correttamente, lo scanner inviterà l’utente a posizionarla nel giusto modo».