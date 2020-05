Covid, camposcuola e ciclodromo Terni: ‘avviso’ per utilizzo

Riaperture e più vita a Terni da lunedì con le nuove disposizioni governative e regionali. A livello sportivo – spicca il via libera al tennis nei vari circoli, anche amatori – invece c’è ancora da sistemare qualcosa: il camposcuola ‘Casagrande’ e il ciclopattinodromo ‘Perona’ restano off-limits. Lunedì è partita una mini procedura in tal senso: «L’assessorato allo sport – viene spiegato in una nota – del Comune di Terni, per assicurare il rispetto delle normative sull’emergenza e delle prescrizioni previste nei protocolli, sollecita tutte le associazioni sportive che vorranno utilizzare il ciclodromo ed il camposcuola ad indicare all’ufficio sport dell’ente gli orari desiderati in modo da creare un calendario ed un regolamento d’uso condivisi. Si invitano quindi gli interessati ad inviare una mail a donatella.celoni@comune.terni.it; leo.maschiella@comune.terni.it o a contattare telefonicamente i seguenti numeri 0744 549717, 0744549724. Le richieste potranno essere inviate a partire da oggi fino a giovedì 21 maggio, richieste ricevute oltre tali termini verranno prese in considerazione fino ad esaurimento degli spazi disponibili». In questo breve lasso di tempo palazzo Spada si dovrà organizzare – di lavoro ce ne da fare a giudicare dalla situazione attuale – per il taglio dell’erba. Senza dimenticare il tema della responsabilità e dei controlli per gli ingressi.

