Terni, ‘Andy Warhol.. in the city’: ripartenza

Apertura di un giorno e poi lo stop immediato a causa del covid-19. Ora c’è il via libera per la riapertura: la mostra ‘Andy Warhol… in the city’ riprenderà sabato con tutte le precauzioni del caso a partire dalle 10.30. Tre le novità di rilievo per l’esposizione delle 150 opere rimaste cristallizzate per due mesi e mezzo.

LA PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA

La mostra

Previsto l’inserimento nelle sale di nuove opere uniche su tela, arrivate eccezionalmente nel frattempo da collezionisti americani e mai esposte prima in Italia; la prenotazione consigliata per regolare l’afflusso del pubblico in base alle normative vigenti in materia di prevenzione al Coronavirus e la durata ampliata rispetto a quella originaria. Ad organizzare l’esposizione a palazzo Primavera è la Pubbliwork Eventi in collaborazione con l’associazione nazionale ‘New Factory Art’: «Ben dieci giorni di apertura in più rispetto appunto alla durata iniziale, che avrebbe abbracciato i mesi di marzo e aprile. Si è pensato, infatti, auspicando il graduale ritorno alla normalità in termini di turismo, di offrire una ulteriore possibilità agli appassionati di Andy Warhol e non solo, approfittando anche dei mesi estivi e del periodo di ferie. Con un ritorno per la città che sarà sicuramente importante». Confermati anche gli spazi dedicati alla Pop Art emergente a firma Pier Giuseppe Pesce, Lucrezia Di Canio e Mark Kostabi. Ulteriori informazioni sono reperibili al medesimo indirizzo web o al 340.8115727.