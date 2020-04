Covid, Terni: stop a domande ‘buoni spesa’

Impossibilità di scaricare integralmente dalla posta elettronica – creata appositamente – le numerose email arrivate per i ‘buoni spesa’ e allora scatta la sospensione delle domande. Il Comune di Terni ha sancito lo stop per una verifica: il 40% di quelle pervenute sono risultate incomplete e dunque è stato necessario procedere con il soccorso istruttorio per l’erogazione dell’importo stabilito. Dalle 14 di martedì blocco della ricezione – riguardano generi alimentari e prodotti di prima necessità per l’emergenza sanitaria covid – via email con possibilità di riapertura più avanti, post controllo di quelle già ricevute. A firmare l’atto è stata la dirigente al welfare Cristina Clementi.

