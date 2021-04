Aperitivi in bicchieri di vetro: locale chiuso per cinque giorni

Due esercizi commerciali e diverse persone sanzionate da parte dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve nei controlli per il weekend di Pasqua in zona rossa.

Locali nei guai

Venerdì a Castiglione del Lago i militari hanno sanzionato un esercizio commerciale perché somministrava aperitivi in bicchieri di vetro: disposta la chiusura per cinque giorni. Il giorno successivo nel territorio di Passignano sul Trasimeno a finire nei guai è stato un altro locale per violazione – sempre legato alla somministrazione di prodotti – delle normative anti Covid-19.

Altre sanzioni

Infine ci sono state quattro contravvenzioni al codice della strada e cinque persone sanzionate per il mancato rispetto delle prescrizioni anti virus: si trovavano fuori o all’interno dei bar in difformità rispetto alle regole.