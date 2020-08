Trasporto scolastico Terni: registrazioni

Il caos sul trasporto scolastico regna in queste ore in vista del rientro nelle scuole, fissato tra tre settimane. I vari Comuni si stanno attivando per capire quanti studenti sono interessati al servizio per organizzarsi: a Terni da oggi, 27 agosto, fino al 4 settembre è possibile registrarsi. Passaggio necessario in seguito alla pubblicazione delle linee guida in allegato all’ultimp Dpcm.

LE LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO – DOCUMENTO

La riduzione della capienza

Ad averlo concordato sono la direzione Mobilità e trasporti con i servizi educativi e gli istituti scolastici. «C’è la necessità – spiegano da palazzo Spada – di predisporre particolari misure organizzative a tutela della sicurezza degli studenti. La registrazione, obbligatoria, diventa lo strumento necessario per stimare il numero degli studenti interessati al servizio, in relazione alle risorse disponibili e in ragione del fatto che le misure precauzionali anti Covid riducono la capienza dei mezzi di trasporto. Le famiglie degli studenti interessati possono registrarsi secondo le modalità di registrazione concordate e contenute all’indirizzo https://www.cmtbus.com del sito della Cooperativa mobilità e trasporti Cmt».

I fondi

Viene puntualizzato che «ai fini organizzativi è opportuno quindi valutare il numero delle registrazioni delle famiglie, in considerazione dei costi da sostenere in rapporto alle risorse di bilancio disponibili. La registrazione non è condizione automatica del diritto di erogazione del servizio di trasporto. La stessa, infatti, sarà seguita da una ulteriore comunicazione della Cmt che sta predisponendo tutti i servizi integrativi imposti dalla normativa, come i doppi turni o l’aumento di corse e/o mezzi, servizi la cui erogazione resta da valutare in base alle risorse economiche disponibili».