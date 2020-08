Covid Umbria, 10 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono dieci i nuovi casi di Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è della Regione alle ore 10.48 di martedì 18 agosto. I casi attuali sono 99 (+9) mentre si registra una guarigione che porta il totale a 1.380 (+1). Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Umbria sono stati registrati 1.559 casi (+10), numero che comprende guarigioni e decessi. Decessi legati al Covid sempre fermi ad 80 unità.

I nuovi casi

I dieci casi registrati sono relativi ai territori comunali di Bastia Umbra (4), Perugia (2), Assisi (2), Foligno (1) e Magione (1, precedentemente ‘covid free’). La guarigione riguarda invece un residente a Perugia.

Il quadro dei positivi

Circa i 99 attuali positivi, sono così distribuiti: Assisi 22 (+2), Terni 21 (stabile), Perugia 12 (+1), Passignano sul Trasimeno 7 (stabile), Bastia Umbra 6 (+4), fuori regione 6 (stabile), Umbertide 4 (stabile), Foligno 4 (+1), Spoleto 3 (stabile), Trevi 2 (stabile), Stroncone 2 (stabile), Gubbio 2 (stabile), Magione 1 (+1), San Venanzo 1, Orvieto 1, Marsciano 1, Magione 1, Deruta 1, Città di Castello 1, Castiglione del Lago 1, Amelia 1 (quest’ultimi tutti stabili).

Ricoveri, isolamenti, tamponi

I ricoveri di persone positive scendono da 11 a 10, così distribuiti: 8 a Terni (di cui 1 persona in terapia intensiva) e 2 all’ospedale di Perugia. Le persone attualmente in isolamento sono 912 (+53), quelle uscite sin qui dalla misura sono 31.866 (+98). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.755 tamponi – numero importante – per un totale di 135.130.

Magione, positivo dopo viaggio all’estero

Così il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, dopo la muova positività di un cittadino residente nel territorio comunale: «Il caso è emerso con un tampone effettuato in uscita dall’aeroporto di Perugia, qualche giorno fa, dopo un volo di rientro dall’estero. Il contagio – afferma il primo cittadino – è già in isolamento e registra pochissimi contatti esterni: in quarantena anche il nucleo familiare, in attesa dei tamponi. Da questi primi elementi, sembrerebbe un caso di facile gestione in termini di contenimento del contagio. Non solo perché prontamente individuato, ma anche per i limitatissimi contatti esterni».

Bastia, il sindaco Lungarotti e l’appello ai giovani

Nel pomeriggio la prima cittadina di Bastia Umbra commenta l’aggiornamento: «Come era prevedibile, i casi di contagio passano da due a sei, tutti per stretto contatto con i primi due positivi al covid-19. Sono pertanto tutti giovani e questo deve porre una attenta riflessione. Si smentisce che il virus colpisca solo le persone di una certa età, si rafforza la tesi che il virus non teme l’età, trova terreno fertile nelle persone che non rispettano le regole basilari: il distanziamento, l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani. Sono altresì aumentati i casi di persone in isolamento preventivo, a loro ci rivolgiamo affinchè rispettino le prescrizioni fornite dai sanitari. Collaboriamo, diamoci una mano, è un piccolo sacrificio rispetto a quello che potremmo di nuovo affrontare per garantire la tutela della salute propria e degli altri: è un appello particolare – chiude – ai giovani chiaramente quelli più colpiti in questa fase».