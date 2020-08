Narni, cittadina positiva al covid

C’è un’ulteriore positività al covid-19 in Umbria rispetto alle dieci nuove inserite nella dashboard della Regione Umbria. Riguarda il territorio di Narni come annunciato dal sindaco Francesco De Rebotti: si tratta di una cittadina con sintomatologia lieve. L’area era a quota 0 dallo scorso 11 giugno.

La fonte

Il primo cittadino sottolinea che la fonte «di contagio risulta di origine esterna al territorio e il soggetto era già stato sottoposto recentemente in isolamento domiciliare fiduciario. Ora sarà sottoposto ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti: la situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Alla cittadina narnese vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione. Si rinnova l’invito – conclude – a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate».