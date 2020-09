Covid, 23 nuovi casi. Due ricoverati in più

Sono 23 i nuovi positivi registrati in Umbria – il totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sale a 2.216, gli attuali sono invece 490 – nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento è alle 11.02 di domenica 20 settembre: aumentano anche le guarigioni (+10, complessivamente da marzo sono 1.643), mentre i tamponi eseguiti in più risultano sono 1.300 (187.607 in tutto). Invariato il numero dei decessi (83).

I nuovi casi e i ricoveri

Riguardano i territori comunali di Perugia (6), Foligno (4), Terni (3), Amelia, Attigliano, persone provenienti da fuori regione (2), Bastia Umbra, Città di Castello, Spoleto e Umbertide (1). I soggetti positivi ricoverati attualmente sono 33 (+2 rispetto a sabato): 20 sono all’ospedale di Terni (+1, due sono sempre in terapia intensiva) ed i restanti 13 a Perugia (+1, anche in questo caso due in rianimazione, numero invariato).

Gli isolamenti e le guarigioni

I soggetti in isolamento sono 1.955 (-2), ne sono usciti in 40.243 (+287). Le guarigioni sono nei territori di Umbertide, Piegaro, Orvieto (2), Bastia Umbra, Perugia (1) e, a chiudere, due persone provenienti da fuori regione.

Gli attuali positivi

Terni ne conta 97, seguono Perugia (92), le persone da fuori regione (54), Foligno (23), Narni (15), Spoleto, Città di Castello, Bastia Umbra (13), Orvieto (11), Norcia (10), Sellano (9), Stroncone, Cannara (8), Todi, San Giustino, Gubbio, Deruta, Collazzone, Amelia (7), Umbertide, Bevagna (6), Acquasparta (5), Spello, Gualdo Cattaneo, Città della Pieve, Citerna (4), Passignano sul Trasimeno, Montecastrilli, Corciano, Cascia, Attigliano, Assisi (3), San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, San Gemini, Panicale, Nocera Umbra, Massa Martana, Montefalco, Avigliano Umbro (2), Trevi, Torgiano, Pietralunga, Piegaro, Penna in Teverina, Montecchio, Magione, Guardea, Giano dell’Umbria, Fratta Todina, Ferentillo, Fabro, Castel Viscardo, Castel Ritaldi e Alviano (1).

