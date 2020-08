Covid, salgono a 38 gli attuali positivi

Sei nuovi casi di covid-19 in Umbria nelle ultime ore. A venerdì mattina, 7 agosto, gli attuali positivi sono 38 (+4 nel confronto con giovedì): l’aggiornamento è della Regione Umbria che, al contempo, traccia anche il bilancio settimanale.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

La situazione

In una settimana gli attuali positivi sono passati da 23 a 38 (+15), mentre dall’inizio dell’emergenza epidemiologica i casi sono 1.488. Ci sono due guarigioni in più rispetto a giovedì: il totale sale a 1.370. I pazienti ricoverati sono 8, nessuno dei quali è rianimazione; invariato il numero dei decessi (80). Le persone attualmente in isolamento sono 756 (+18): di queste sono in isolamento contumaciale 30. I tamponi eseguiti nell’ultimo giorno sono 885 (ora la cifra complessiva è 126.654).