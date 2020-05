Umbria, covid: «Riaprire cimiteri»

«I mercatini settimanali ed i parchi sì, i cimiteri no. Qual è la ratio?». Sono molte le persone in Umbria che, negli ultimi giorni, chiedono a gran voce la riapertura dei cimiteri dopo due mesi di chiusura. In regione, a differenza di altre, per ora non c’è questa indicazione e tra coloro che stanno spingendo per cambiare le cose c’è il presidente regionale – nonché sindaco di Narni – dell’Anci Francesco De Rebotti: è sua la lettera indirizzata al ministro della Salute Roberto Speranza e a Donatella Tesei per cambiare il quadro della situazione.

«Ecco come faremmo»

De Rebotti spiega che agisce «sulla scorta del puntuale lavoro che abbiamo fatto nell’individuare tutte le precauzioni organizzative che i Comuni possono e sono in grado di mettere in atto per garantire un accesso in sicurezza ai cittadini e agli operatori sulla base di linee guida tese ad eliminare il rischio di assembramento indicato dalla circolare del ministero della sanità dell’8 aprile come elemento che indicava la necessità della chiusura al pubblico dei cimiteri», Le misure? «Apertura limitata nei giorni e negli orari, previsione di un numero massimo di visitatori presenti contemporaneamente all’interno dei cimiteri individuato secondo le dimensioni dei cimiteri stessi, suddivisione per ordine alfabetico dei visitatori nei rispettivi giorni per i cimiteri più grandi e frequentati, sorveglianza dell’ingresso e dell’uscita con personale addetto per garantire sempre il numero massimo di accessi in contemporanea, obbligo di utilizzo dei dispositivi, mascherine e guanti o sanificante per le mani e obbligo di portarsi i contenitori per innaffiare i fiori».

Gli affetti e lo sforzo

«Per questo motivo – aggiunge De Rebotti – chiedo di far esercitare, come avviene in altre funzioni, per esempio i mercati comunali o i parchi e spazi pubblici, la giusta autonomia di scelta e di azione ai Comuni che, nel rispetto delle norme e delle indicazioni che provengono da Stato e Regione hanno sempre, e soprattutto in questa fase, dimostrato di agire in scienza e coscienza. Saremo in grado di farlo anche in questa occasione avendo a cuore la salute dei nostri cittadini e il diritto di poter recarsi, in assoluta sicurezza, nel luogo degli affetti più cari. Non è possibile continuare a registrare una domanda sociale così importante, essendo in grado di soddisfarla pur con tutte le limitazioni indicate ed in piena sicurezza. Confido quindi – chiude – che questa richiesta, ponderata e responsabile, sia presa in considerazione e frutti da parte dello Stato o della Regione, come avvenuto in altre regioni, un atto che ci metta nelle condizioni, di fatto, di poter svolgere al meglio il lavoro nei confronti della nostra comunità. Una comunità che fino ad oggi ha mostrato di saper comprendere ed attuare lo sforzo necessario intrapreso da tempo e di mantenerlo sempre attivo anche nell’occasione, che spero sia concessa, di far visita ai nostri cimiteri».

«Vi prego. dateci la possibilità». L’appello al prefetto di Terni

C’è anche un invito per Emilio Dario Sensi. «Egregio Signor Prefetto di Terni, sono Gianna di Luzio. Mamma di un bimbo speciale: Lorenzo Massarelli. È stato un vero esempio di vita per la nostra città, amato da tutta Italia durante il percorso della sua malattia che poi purtroppo ha vinto (il cancro). Sono due mesi che non posso andare al cimitero come tante altre persone che hanno i loro cari lì. Stanno riaprendo il mercatino e le attività al chiuso mentre il cimitero è un luogo all’aperto dove credo che non ci saranno assembramenti. Nel mio caso Lorenzo è in una cappella di famiglia. La prego di darci la possibilità di andare in questo momento dove c’è solo dolore e disperazione! Ci da conforto andare dai nostri Angeli il mio in particolare! Mi arrivano messaggi da tanta altra gente che dicono che trovano conforto nel suo sorriso meraviglioso sempre presente! Anche nei momenti più difficili! Faccio appello alla sua sensibilità. Cordiali saluti».

