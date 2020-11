Covid, ordinanze e revoche quarantena: si cambia

Positività al Covid-19 e ordinanze contumaciali, si cambia. A renderlo noto è Anci Umbria: è loro la proposta di modifica accettata dalla Regione Umbria dopo i problemi registrati nelle ultime settimane. Da lunedì sono eliminate.

Cosa succede

Se ne è parlato sabato mattina al Centro operativo regionale di Foligno: le ordinanze contumaciali e di revoca dei positivi, finora in capo ai primi cittadini, vengono eliminate. Da lunedì «non saranno più emesse dai sindaci, ma l’obbligo di restare in casa sarà inserito direttamente nella lettera con cui i medici di medicina generale attestano la positività del soggetto, mentre la revoca del provvedimento sarà contenuta nella comunicazione, sempre dei medici di medicina generale, di negatività del tampone». Anci sottolinea che «l’attuale sistema varato oggi dal Cor su proposta di Anci Umbria – commenta il presidente di Anci Umbria facente funzioni, Michele Toniaccini – è molto più lineare, tutela i sindaci e consente al soggetto positivo di ricevere le informazioni in tempo reale e non in modo ritardato come accadeva in passato, a causa di una disfunzione nella comunicazione da parte delle Usl ai sindaci. I sindaci potranno così concentrarsi sui controlli, ma soprattutto sull’assistenza alla popolazione che, con questa seconda ondata, ne avrà molto bisogno. Ringrazio la Regione dell’Umbria che, con spirito di collaborazione, ha recepito le nostre istanze».