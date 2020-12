C’è il 91° territorio comunale umbro su 92 complessivi che fa registrare la prima positività al Covid-19. È ciò che risulta dall’ultimo aggiornamento della dashboard regionale: c’è un caso riguardante una persona residente a Vallo di Nera, seppur – per ora – la comunicazione ufficiale dell’Asl al sindaco Agnese Benedetti non sia arrivata. Poggiodomo resta così l’unico a restare a quota zero dall’inizia della pandemia.

