Umbria, tamponi personale scolastico: ancora tutti negativi

Prosegue in Umbria lo screening sierologico del personale scolastico in vista del rientro nelle aule – 14 settembre, le attività di recupero scatteranno da martedì – degli studenti. Come informa la Regione continuano ad essere tutti i negativi i tamponi effettuati.

I numeri

Dal 24 al 28 agosto i test sierologici sono stati 5.956 – personale docente e non docente – e in 85 casi è stato accertato il contatto con il virus. Quindi lo step successivo con la verifica attraverso i tamponi molecolari: «Al momento i risultati sono tutti negativi», specifica la Regione. La campagna – coinvolte scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado – andrà avanti fino al 12 settembre nei distretti sanitari.