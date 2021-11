Covid, attuali positivi sopra quota 1.700. Aumentano i ricoveri

Sono 81 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 9.35 di domenica 28 novembre. Il dato è relativo a 11.393 tamponi presi in esame – 2.151 tamponi molecolari (totale 1.242.817) e 9.242 antigenici (totale 1.210.668) – per una percentuale di positivi pari allo 0,71% (sabato 27 novembre era stata dello 0,95%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 46 (totale 64.228). Non si registrano ulteriori decessi di persone positive al virus, per un totale che resta a 1.483. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.708 (+35). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 67.419 positività (+81).

I ricoveri

Alla mattinata di domenica le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 62 (+2) di cui 9 (+2) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 32 ricoveri (+1) di cui 3 (+1) in intensiva; Terni 30 ricoveri (+1) di cui 6 (+1) in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 1.646 persone (+33).

I nuovi casi

Gli 81 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Allerona (1, torna Covid+), Amelia (1), Assisi (8), Bastia Umbra (1), Bettona (1), Castiglione del Lago (1), Città di Castello (3), Corciano (5), Foligno (14), fuori regione (5), Giano dell’Umbria (1), Gubbio (5), Magione (1), Narni (2), Perugia (10), Spello (1), Spoleto (4) ,Terni (13), Trevi (1) e Umbertide (3)

Le guarigioni

Le 46 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Amelia (2), Assisi (2), Bastia Umbra (4), Campello sul Clitunno (1), Città di Castello (2), Corciano (1), Deruta (1), Foligno (1), fuori regione (1), Giano dell’Umbria (1), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (1), Gubbio (1), Magione (2), Marsciano (3), Montegabbione (1), Perugia (6), Spoleto (5), Terni (3), Todi (2) e Umbertide (5).

I casi attuali

I 1.708 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 9.35 di domenica 28 novembre, sono così attribuiti dalla Regione: Perugia 288, Foligno 260, Terni 201, Spoleto 101, fuori regione 84, Asisi 74, Gubbio 52, Trevi 49, Corciano 48, Città di Castello 47, Orvieto 35, Narni 26, Gualdo Cattaneo 25, Bastia Umbra 23, Umbertide 22, Magione e Gualdo Tadino 21, Spello e Campello sul Clitunno 20, Amelia 18, Marsciano 17, San Gemini 16, Todi e Montefalco 15, Giano dell’Umbria 13, Arrone 12, Nocera Umbra e Bevagna 11, San Giustino e Città della Pieve 10, Pietralunga, Massa Martana e Deruta 9, Montecastrilli, Castiglione del Lago e Attigliano 8, Torgiano e Norcia 7, Valfabbrica, Stroncone, Fabro, Bettona e Acquasparta 6, Castel Ritaldi e Cannara 5, Tuoro sul Trasimeno, Porano, Montegabbione e Ferentillo 4, Panicale, Paciano e Montecchio 2, Sellano, Scheggino, Penna in Teverina, Passignano sul Trasimeno, Parrano, Otricoli, Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone d’Orvieto, Fratta Todina, Fossato di Vico, Ficulle, Citerna, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Cascia e Allerona 1. I comuni ‘free’ sono 25 (-1).

Vaccinazioni

Alle ore 8.00 di domenica 28 novembre risultano somministrate 1.324.896 dosi di vaccino in Umbria (+1.194, erano 1.323.702 alle ore 8.00 di sabato 27 novembre), pari all’88,49% delle dosi disponibili (1.497.246). Ciclo vaccinale completo per 683.153 persone (+537), pari all’84,56% della popolazione avente diritto. Prima dose per 694.109 soggetti (+551) pari all’85,95% della popolazione avente diritto. Terza dose per 101.149 soggetti (+4.241), pari al 12,55% della popolazione avente diritto.